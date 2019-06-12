Букмекерские конторы понизили коэффициент на выход сборной России в финальную часть Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Вчера, 11 июня, команда Станислава Черчесова обыграла Кипр со счетом 1:0.

На данный момент аналитики оценивают шансы сборной России на успешную квалификацию Евро-2020 в 1.20. Коэффициент на непопадание национальной команды в финальную часть турнира — 3.90.

Напомним, сборная России попала в группу к сборным Бельгии, Казахстана, Кипра, Сан-Марино и Шотландии. На данный момент прошло четыре тура, в которых команда Черчесова одержала три победы — над Казахстаном, Кипром и Сан-Марино, и проиграла лидеру таблицы — сборной Бельгии. Сейчас Россия занимает второе место, которое также дает гарантированную путевку в финальную часть Евро-2020.