Российский биатлонист Алексей Слепов поделился мнением насчет обращения с системой допинг-контроля спортсменов — ADAMS.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Слепов заявил: «Это как тамагочи – если не покормишь, то будут проблемы». Также биатлонист отметил, что спортсмены сборной России уже вышли из того возраста, когда нужно часто кормить кого-то. «У меня было такое, что я получал два флажка. Относился к этому спокойно», — привел пример из жизни Слепов.

Напомним, Алексей Слепов не попал в состав основной и резервной сборной России по биатлону на сезон-2019/20. Сейчас спортсмен тренируется на базе «Кавголово» в Ленинградской области вместе с другим не попавшим в состав сборной биатлонистом — Максимом Цветковым.