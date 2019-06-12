Вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии по футболу Мануэль Нойер установил рекорд национальной команды в матче против Эстонии. Игра прошла в Майнце на стадионе «Опель-Арена».

Сборная Германии разгромила соперника со счетом 8:0, а Нойер оставил свои ворота на замке. Этот матч стал для Нойера 37-м «сухим» в майке сборной, что позволило ему побить рекорд Зеппа Майера. На то, чтобы достигнуть такого результата, Мануэлю Нойеру потребовалось сыграть за сборную 88 встреч.

Рекордная цифра Зеппа Майера держалась 40 лет — 36-ой «сухой» матч за сборную немецкий голкипер провел в 1979 году.

Сборная Германии по футболу сейчас занимает второе место в отборочной группе на Евро-2020, команда Йоахима Лева одержала три победы.