Российский нападающий хоккейного клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз« Владимир Тарасенко сыграет за свою команду в решающем седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Бостон Брюинс» несмотря на пропуск тренировки накануне матча.

Информацию об этом сообщает хоккейный журналист Post Dispatch Джим Томас. По информации СМИ, точно также в строю находятся и другие игроки «Блюз», пропустившие тренировку Роберт Томас и Тайлер Бозак.

Решающий матч между «Сент-Луисом» и «Бостоном» за Кубок Стэнли пройдет завтра, 13 июня, на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Счет в серии 3:3, «Сент-Луис» мог завершать серию уже в шестой встрече, однако потерпел разгромное поражение со счетом 1:5. Начало матча в 3:00 по московскому времени.