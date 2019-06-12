Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как в его представлении выглядит идеальная команда.

Слова наставника российской команды приводит портал «Спорт-Экспресс». Черчесов хочет, чтобы сборная России была доминирующей командой и гнула свою линию, однако на данный момент с большими сборными этого не получается.

«Хотелось бы иметь команду… Я называю это «хамелеон» – команда, которая в любой ситуации может себя перестраивать, меняться», — заявил тренер, добавив, что после перестроений Кипра в защите у России начали возникать проблемы. «Хотелось бы, чтобы наша команда не была просчитываемой, что ли», — заключил Черчесов.

Напомним, вчера, 11 июня, сборная России со счетом 1:0 обыграла команду Кипра в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы-2020. Победный гол забил Алексей Ионов.