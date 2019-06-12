Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба высказался насчет слухов о своем переходе в один из клубов Английской Премьер-лиги.

Слова форварда приводит портал Sport24. По словам Дзюбы, время покажет, в каком клубе в итоге он окажется, а пока футболист хочет посвятить время отдыху. «Хочу с родными и лучшими друзьями поехать на рыбалочку, два дня насладиться, ничего не делать», — заявил футболист после матча с Кипром.

По мнению Дзюбы, все решится в новом сезоне, а сейчас необходимо радоваться тому, что сборная набрала шесть очков. «Впереди еще долгий путь», — заключил нападающий.

Напомним, ранее в СМИ поступила информация о том, что агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш поможет Артему Дзюбе осуществить переход в один из клубов Английской Премьер-лиги.