Легкоатлетка из Южной Африканской Республики Кастер Семеня высказала свое мнение по поводу решения IAAF бороться со спортсменами, имеющими повышенный уровень тестостерона.

Слова бегуньи из ЮАР приводит AP. «Я не идиотка, чтобы принимать лекарства», — сказала Семеня, добавив, что считает себя чистой спортсменкой и лекарства принимать не собирается. «IAAF должен сосредоточиться на борьбе с допингом, а не нами», — заявила девушка.

Ранее IAAF потребовал, чтобы из-за неестественно высокого уровня тестостерона Кастер Семеня признала себя мужчиной, который ощущает себя женщиной. Другим выходом для участия в соревнованиях IAAF организация видит лекарственную терапию, снижающую уровень этого гормона.

Предварительно Кастер Семеня вошла в состав сборной ЮАР на чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе.