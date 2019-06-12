Австрийский теннисист Доминик Тим вспомнил об инциденте с американкой Сереной Уильямс на Открытом чемпионате Франции. Слова спортсмена приводит портал BBC.

Напомним, на «Ролан Гаррос» пресс-конференция Доминика Тима была прервана организаторами, поскольку Серена Уильямс отказалась ждать, пока освободится зал для общения с журналистами. Как заявил Тим впоследствии, он считает, что Уильямс может быть невиновной в этой истории. «Я считаю ее достижения невероятными, сенсационными. Я хотел бы помириться с ней», — рассказал Тим, добавив, что мог бы сыграть с Уильямс в паре на Уимблдоне — следующем турнире серии Большого шлема.

Напомним, Тим дошел до финала «Ролан Гаррос», где уступил Рафаэлю Надалю, а Уильямс вылетела с турнира в 1/16 финала от соотечественницы Софьи Кенин.