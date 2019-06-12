Петербургский футбольный клуб «Зенит» заинтересовался приобретением центрального защитника итальянского «Торино» Лянко Войнович. Об этом сообщает портал итальянский Forzaroma.info.

Трансфер из клуба Серии А может обойтись в 8 миллионов евро — именно в эту сумму стоимость футболиста оценивает портал Transfermarkt.

После окончания сезона-2018/19 команду «сине-бело-голубых» покинул португальский центральный защитник Луиш Нету. 22-лентий бразильско-сербский футболист может стать его заменой.

Половину минувшего сезона Войнович провел в «Торино«, еще полгода отыграл за «Болонью» на правах аренды. Всего защитник сыграл в сезоне 29 матчей и стал автором одного забитого мяча. Также в своей карьере Войнович выступал за бразильский клуб «Сан-Паулу».