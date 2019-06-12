Французский полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о том, как он относится к критике и своему имиджу в футбольном мире.

В интервью talkSport Погба заявил: «Некоторые любят меня за то, какой я есть, некоторые ненавидят, но я намерен оставаться тем, кто я есть». Также француз заявил, что благодаря тому, какой он на самом деле, он и выигрывает трофеи, в частности, со сборной Франции победил на чемпионате мира. «Язык тела, стрижка, все это только для того, чтобы высказаться», — добавил француз, добавив, что его вызывающий образ становится проблемой тогда, когда его команда проигрывает, во время побед никто не обращает на это внимание.

За свою футбольную карьеру Поль Погба выиграл 9 трофеев с «Ювентусом», 3 с «Манчестер Юнайтед«, а также является победителем молодежного и взрослого чемпионата мира со сборной Франции.