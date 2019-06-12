Санкт-Петербург отнесли к перечню «южных» городов Российской Премьер-лиги при составлении календаря на сезон-2019/20. Об этом сообщает портал Чемпионат.com со слов члена ученого совета Высшей школы экономики Дмитрия Дагаева.

Представители ВШЭ при составлении календаря выделили три зимних тура чемпионата России — 18-й, 19-й и 20-й. Для него были выделены «северные» и «южные» города. В группу «южных» вошли Сочи, Грозный, Краснодар и Санкт-Петербург. Выбор в пользу Северной столицы пал, поскольку на «Газпром-Арене» есть крыша, которая позволяет комфортно проводить матчи в любое время года.

«Мы не могли зафиксировать больше команд, играющих дома на протяжении трёх туров. Это очень тяжёлые ограничения для календаря», — заявил Дагаев, добавив, что главным критерием составления календаря были пожелания от РПЛ.