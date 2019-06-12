Российский биатлонист Алексей Слепов прокомментировал решение олимпийского чемпиона Антона Шипулина начать карьеру в политике и стать депутатом.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Слепов заявил, что Шипулин должен полностью погрузиться в эту сферу, если решил помогать народу и отстаивать его права. «Вникать во все вопросы, читать уставы, законы, Конституцию. Не бояться ходить к людям, которые могут помочь», — заявил Слепов, добавив, что если Шипулин будет просто сидеть и голосовать, то это будет нехорошим исходом.

По мнению Слепова, с уходом в политику Шипулин не поторопился, поскольку такая возможность выпадает раз в жизни. «Если у него будут гореть глаза – почему бы и нет?​», — заключил биатлонист.

Напомним, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин завершил карьеру в декабре 2018 года на Рождественской гонке в Гельзенкирхене, после чего заявил о своем желании уйти в политику.