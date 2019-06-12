Защитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины по футболу Маркос Рохо вынужден был покинуть Доминиканскую республику, поскольку сразу несколько туристов умерли в своих отелях на курортах этой страны.

Информацию сообщает британский портал Daily Mirror. Как говорится в заявлении СМИ, аргентинец узнал о серии смертей в отелях Доминиканы уже после того, как приехал отдыхать туда после сезона в «Манчестер Юнайтед». Трое туристов были найдены мертвыми прямо в номерах отеля, а затем на одном из курортов умер турист из США, выпив напиток из бара. После этого Маркос Рохо принял решение вместе с семьей покинуть государство.

Напомним, ранее Маркос Рохо выступал за московский «Спартак» с 2010 по 2012 год.