Экс-защитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и футбольный эксперт Рио Фердинанд рассказал, почему лондонскому «Челси» стоит пригласить на пост главного тренера своего бывшего игрока Френка Лэмпарда.

Фердинанд заявил, что «аристократы» уже пробовали назначать известных тренеров, которые по итогу долго в клубе не задерживались — Анчелотти, Конте, Сарри, Моуринью. «Продолжить тратить кучу денег на тренеров, которым в итоге приходится платить отступные после двух лет работы, или назначить человека, которого любят болельщики?», — обозначил выбор «Челси» Рио Фердинанд в интервью изданию Mirror.

По мнению Фердинанда, Лэмпард сможет справиться с давлением именитых игроков, поскольку знает футболистов и сам клуб.

Напомним, Фрэнк Лэмпард завершил карьеру игрока в 2016 году, спустя два года он возглавлил ФК «Дерби Каунти».