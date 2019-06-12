Российский биатлонист, трехкратный чемпион Европы Алексей Слепов прокомментировал минувший сезон в исполнении лидера сборной России Александра Логинова.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Слепов рассказал, что прогресс Логинова случился на предсезонном сборе в Обертиллиахе. «За счет чего (спрогрессировал) – честно, непонятно. Никто не понял. Но Саша уже в начале сезона был впереди нас всех секунд на 40», — рассказал биатлонист.

Слепов также заявил, что Логинов не делал что-то отличное от других биатлонистов. «Он молодец, отстоял честь страны. Остальные не смогли», — сказал Слепов, добавив, что надеется на хорошее и яркое выступление хотя бы эстафетной четверки сборной России, а не только одного спортсмена.

Напомним, в минувшем сезоне Александр Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону.