Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил о возможном реванше с ирландцем Конором Макгрегором.

Об этом спортсмен рассказал в видеоролике на своем ютуб-канале. «Мы еще не закончили то, что произошло 6 октября», — сказал боец, добавив, что впереди их ждет еще достаточно боев. «Я не скажу, что сейчас начало этого, скорее, мы находимся в середине», — заявил Нурмагомедов, уточнив, что они собираются доказывать и в дальнейшем, что способны достичь многого.

Напомним, 6 октября в рамках турнира UFC 229 произошла встреча россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. По итогам поединка победил Хабиб, однако сразу же после боя началась потасовка команд, после которой обоих бойцов на длительный срок дисквалифицировали.