Стало известно о том, что испанский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказал туринскому «Ювентусу» несмотря на крупный контракт, который предлагали представители клуба. Об этом заявила французская редакция Eurosport.

По информации СМИ, «Юве» предлагал Гвардиоле зарплату свыше 20 миллионов евро в год, поскольку специалист находился на вершине шорт-листа желаемых наставников клуба. Испанец отказал итальянскому клубу, чтобы сосредоточиться на работе в Англии.

Главной задачей перед Гвардиолой в нынешней команде стоит победа в Лиге чемпионов УЕФА. За три сезона в «Манчестер Сити» испанец дважды выиграл чемпионат Англии по футболу и Кубок английской лиги, еще по одному разу завоевывал Кубок и Суперкубок Англии.

Сейчас основным кандидатом на пост главного тренера является наставник «Челси» Маурицио Сарри.