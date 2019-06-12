Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал о том, как прошли их совместные пять лет работы.

В интервью официальному сайту ISU Кацалапов заявил, что на ЧМ в Сайтаме для них с партнершей замкнулся круг, поскольку пара образовалась после чемпионата мира в Сайтаме 5 лет назад. «Приятно признать, что теперь наша история с Викторией вроде как начинается заново», — заявил фигурист, добавив, что за последние года пара прошла через многие трудности и препятствия.

Также спортсмен заявил, что за пять лет пара научилась понимать друг друга без слов. «Я беру ее за руку, и сам удивляюсь – откуда она знает, что мы собираемся делать?» — восхитился Кацалапов.

Напомним, в минувшем сезоне Никита Кацалапов и Виктория Синицина завоевали серебряные награды чемпионата мира в Сайтаме.