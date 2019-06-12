Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира за последний год. Возглавил топ-100 аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, также в топ-3 попали футболисты Криштиану Роналду и Неймар.

Все трое спортсменов за год с июня 2018-го по июнь 2019-го заработали больше 100 миллионов долларов. Результат Месси — 127 млн, Роналду заработал 109 млн, а Неймар — 105, несмотря на то, что долгое время был травмирован и не выступал в составе «ПСЖ». Всего в рейтинг попало 12 футболистов.

Отметим, что 62 спортсмена из рейтинга — граждане США, выступающие в NBA или NFL (американский футбол). Единственная женщина — теннисистка Серена Уильямс, она заняла 63 место с совокупным доходом 27 миллионов долларов в год. Если считать совокупный доход представителей определенных видов спорта, больше всего заработали баскетболисты — 1,3 миллиарда долларов.