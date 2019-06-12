Итальянская биатлонистка, чемпионка мира и действующая обладательница Кубка мира Доротея Вирер посетила посольство России в Италии. Дата 12 июня была выбрана неслучайно — сегодня отмечается День России.

О приезде биатлонистки в посольство сообщает портал belviveremedia.com.

Вирер стала почетным гостем российского посла Сергея Разова. По словам биатлонистки, его приглашение — это честь для нее, а сама она была полна гордостью. «Благодарна всем за прекрасный прием и за незабываемые эмоции», — заявила спортсменка, добавив, что пообщавшись с послом России отдала дань уважения всем биатлонным болельщикам этой страны.

«Жду их на следующем чемпионате мира в Антерсельве«, — заключила Вирер.

Напомним, следующий чемпионат мира по биатлону пройдет в 2020 году в Италии.