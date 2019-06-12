Российская экс-биатлонистка, двукратная победительница Олимпийских игр Анна Богалий рассказала о том, что привнесло в ее жизнь звание олимпийской чемпионки.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» Богалий заявила, что сейчас живет как обычный человек и учит своих детей следующему принципу: «Наградили медалью — спускайся с пьедестала и готовься к следующей гонке, это не конечная станция». Однако в чем-то ей помогает золото Олимпиады. «Для того, чтобы тебя услышали, звание олимпийского чемпиона точно не лишнее», — добавила спортсменка, уточнив, что после победы на ОИ спортсмена начинают воспринимать как признанного спеца и эксперта.

Также биатлонистка отметила, что ее сегодняшняя миссия — передать свои знания и навыки детям.

Напомним, Анна Богалий дважды становилась олимпийской чемпионкой в эстафете — в 2006 и 2010 годах.