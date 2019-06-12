Британский боксер Тайсон Фьюри высказался о своем бывшем противнике, украинце Владимире Кличко.

В интервью IFL TV Фьюри заявил, что не знает, вернется ли Кличко на ринг, поскольку ему уже 43 года. «Он большой неудачник. Реально: жалкий лузер. Он никогда не был хорош», — резко заявил Фьюри, добавив, что украинец безусловно думает о возвращении в спорт.

«Я буду преследовать тебя до дня твоей смерти. Я буду сниться тебе в ночных кошмарах», — обратился Фьюри к бывшему сопернику, добавив, что Кличко никогда не победит его и должен помнить о своем поражении.

«Ты ненавидишь меня. Разве нет, Владимир?», — заключил Фьюри, добавив, что чувствует ненависть Кличко.

Напомним, Фьюри и Кличко встречались на ринге в 2015 году, победу одержал британец. Не так давно в СМИ появлялась информация о том, что украинский боксер может возобновить карьеру.