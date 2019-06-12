Российская фигуристка Евгения Медведева поздравила своих подписчиков в «Инстаграме» с Днем России.

Спортсменка поделилась в социальной сети своим портретом в анимационном стиле. На рисунке Медведева одета в национальный спортивный костюм и кокошник, фон композиции — российский триколор.

«Люблю и горжусь своей Родиной», — написала Медведева, пожелав родной стране мира, взаимопонимания и любви.

«Пусть мы не улыбаемся незнакомцам на улице, но если русский человек твой друг, то тебе ничего не страшно», — заявила спортсменка, назвав чертами россиян преданность, искренность и заботу. «С праздником, Великий народ!», — заключила Медведева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 12 Июн 2019 в 4:07 PDT

Сейчас Евгения Медведева тренируется в Канаде у Брайана Орсера, но стремится чаще посещать Россию.