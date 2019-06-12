Российская экс-биатлонистка, двукратная победительница Олимпийских игр Анна Богалий поделилась мнением о высказываниях экс-президента СБР Александра Тихонова о ситуации в российском биатлоне.

В интервью порталу телеканала «Матч ТВ» Богалий заявила, что в словах Тихонова много правды. «Хотим мы того или нет, но критика Тихонова часто попадает в точку», — заявила спортсменка, добавив, что четырехкратный олимпийский чемпион сделал многое для биатлона.

«Другое дело — идут ли скандалы на пользу виду спорта», — сказала спортсменка, добавив, что в последнее время в биатлоне их было слишком много.

Напомним, бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов ведет блог на собственном сайте, в котором часто очень резко высказывается о работе СБР в настоящее время, в частности, о президенте организации Владимире Драчеве.