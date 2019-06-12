Московский «Спартак» в ближайшее время может пополниться российским голкипером бразильского происхождения Маринато Гильерме. Об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, у Гильерме возникли сложности при переподписании контракта с «Локомотивом«, поскольку клуб не хочет соглашаться на требования спортсмена — зарплату 3 млн евро в год плюс такую же единоразовую выплату в качестве подписного бонуса. Текущее соглашение голкипера истечет в декабре 2019 года.

«Спартак» же намерен подписать вратаря, укрепив эту позицию, хотя в основном составе клуба уже есть три голкипера: Артем Ребров, Александр Селихов и Александр Максименко. Планируется, что при покупке нового вратаря кто-то из текущих игроков «красно-белых» на этой позиции отправится в аренду.