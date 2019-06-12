В Санкт-Петербурге сегодня, 12 июня, состоялся «Матч звезд», приуроченный к году до старта чемпионата Европы по футболу 2020 года. В «Парке футбола» в Петропавловской крепости на поле встретились команды «Легенды УЕФА» и «Звезды России». Встреча закончилась со счетом 16:16, а победитель был определен по пенальти.

В составе команды «Легенды УЕФА» играли такие звезды футбола, как Давид Трезеге, Джанлука Дзамбротта, Фернандо Морьентес, Робер Пирес и Александр Филимонов. Россию на соревнованиях Дмитрий Сычев, Михаил Кержаков, Роман Широков, Владислав Радимов и Динияр Билялетдинов.

Матч стартовал в 12:00 по московскому времени, сигнал к началу был дан с выстрелом пушки Петропавловской крепости.