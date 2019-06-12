Экс-футболист сборной России и телевизионный эксперт Александр Мостовой высказал свое мнение по поводу игры национальной команды против Сан-Марино и Кипра.

Слова специалиста приводит портал Чемпионат.com. Мостовой заявил, что счет в матче с Кипром вышел слишком маленьким — 1:0, победный гол Ионова. По мнению эксперта, сборная должна была выигрывать крупнее. Что касается выхода на Евро-2020, то Мостовой не видит разницы между первым и вторым местом: оба дают прямую путевку в финальную часть турнира.

«На матчи с Сан-Марино и Кипром были вызваны 30 человек, а играют одни и те же», — заявил Мостовой, добавив, что сборная могла сыграть со слабым соперником и с четырьмя нападающими, чтобы дать шанс тем игрокам, которые действительно заслужили вызов в национальную команду.

Напомним, сборную Сан-Марино россияне разгромили со счетом 9:0.