Российская экс-биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафетной гонке Анна Богалий высказалась о ситуации с допингом в российском спорте.

В интервью порталу телеканала «Матч ТВ» Богалий отметила высказывание французского биатлониста Мартена Фуркада в сторону российского допинга: «Наша позиция — не применять. А ваша — чтобы не нашли». «Нечестно мы играем и должны это признать. А признав, исправиться», — заявила экс-спортсменка, добавив, что в последние десятилетия российские спортсмены совершили слишком много ошибок.

По мнению Богалий, общими усилиями можно исправить ситуацию с допингом, воспитать поколение детей, которые воспринимают мир по-другому: «Чтобы не совершать ошибок снова, проводим антидопинговые семинары, дарим подарки. Это тоже шаги на пути к исправлению».

Напомним, недавно в прессе появлялась информация о том, что Россию могут недопустить до Олимпиады-2020 из-за допингового скандала.