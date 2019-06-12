Российский полузащитник Александр Рязанцев, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит«, подписал контракт с московским «Торпедо». Об этом стало известно из заявления на официальном сайте клуба.

Минувший сезон Александр Рязанцев провел в подмосковном клубе «Химки», сыграв в ФНЛ 27 матчей и забив 3 мяча. Контракт футболиста с новым клубом рассчитан на год.

Сейчас Александру Рязанцеву 32 года. За «Зенит» этот полузащитник выступал с 2014 по 2018 год, несколько раз отправлялся в аренду, играя за «Урал» и «Амкар», а также выступая в составе «Зенита-2».

Вместе с Рязанцевым состав московского клуба пополнил Игорь Лебеденко, раньше выступавший за такие клубы, как «Ростов», «Рубин», «Терек», «Локомотив». Лебеденко является воспитанником «Торпедо».