Сербский нападающий Лука Йович во время своей презентации прокомментировал переход из франкфуртского «Айнтрахта» в мадридский «Реал».

По словам Йовича, на данный момент он самый счастливый парень в этом мире, потому что подписал контракт с самым великим клубом на планете.

«Я уверен, что не ошибся, подписывая контракт с «Реалом». Я сделаю все возможное, чтобы помочь команду завоевать больше трофеев», — сказал Йович, слова которого приводит пресс-служба «Реала».

Ранее стало известно, что Лука Йович стал футболистом мадридского «Реала». Об этом сообщает официальный сайт «Королевского клуба». Контракт между игроком и мадридцами подписан на шесть сезонов – до лета 2025 года.

В завершившемся сезоне серб принял участие в 32 встречах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 17 голов и пять результативных передач.