Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о подготовке стадиона к принятию матчей Евро-2020.

По словам Литвинова, нужно многое успеть сделать за время перерыва в чемпионате России, поскольку окон для каких-то технических преобразований остается очень мало. Функционер отметил, что стадион активно вовлечен в процесс подготовки к Евро, разные рабочие группы работают на разных уровнях по направлениям. Гендиректор арены добавил, что уже были визиты делегаций УЕФА, составлены дорожные карты, по которым работают специалисты.

«Критических вопросов к стадиону и к организаторам пока нет. Арена принимала матчи Кубка Конфедераций и чемпионата мира, поэтому она готова к матчам высокого уровня. Просто нужно адаптировать стадион к требованиями УЕФА, которые немного отличаются от требований ФИФА», — сказал Литвинов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, отборочный турнир чемпионата Европы-2020 пройдет с 21 марта по 19 ноября 2019 года – всего состоится десять туров.

Играть отборочные матчи будут все 55 сборных, включая те команды, которые представляют страны-хозяйки турнира.

Чемпионат Европы по футболу-2020 пройдет в 12 городах 12 стран-ассоциаций, входящих в УЕФА. Помимо Санкт-Петербурга, Евро-2020 примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Бильбао и Амстердам.