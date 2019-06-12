Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», готов стать игроком «Бешикташа».

Об этом сообщает Takvim. По информации источника, футболист заинтересован в продолжении карьеры в Турции.

Ранее «Эвертон» оценил хорватского полузащитника Николу Влашича в 13,5 миллионов евро. Отмечается, игрок уже уведомил клуб, что хочет сменить команду.

Отметим, уже сообщалось, что Влашич может стать футболистом турецкого «Бешикташа». Об этом сообщал Fotospor. По информации источника, скауты турецкой команды просматривали футболиста в матче 21-го тура чемпионата России, где ЦСКА принимал «Уфу» (2:2). Влашичу в этой игре удалось отметиться забитым мячом. Отмечается, что клуб из Стамбула хочет арендовать Влашича у «Эвертона» на один сезон.