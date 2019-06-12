Литовская фигуристка Маргарита Дробязко в интервью Nevasport рассказала о своей роли в спектакле Ильи Авербуха «Кармен», как долго она репетирует номера спектакля, а также объяснила, почему в соревновательных программах образ Кармен ей не нравится.

— Как вы узнали, что будете исполнять главную роль в спектакле «Кармен»?

— Наверное, это просто было логично, потому что ранее ее исполняла Татьяна Навка. Я исполняла ее тоже, когда этот спектакль ставили два года назад. Сейчас Татьяна Навка работает в своих проектах — осталась только я (смеется). Когда мы узнали, что проект возобновится в измененном виде, конечно, я уже знала, что буду исполнять главную роль.

— Внешне вы идеально подходите под образ Кармен, а близка ли вам героиня по характеру?

— Вообще не близка. Может быть, близка по темпераменту, но по своей жизненной позиции совсем нет. Наверное, это и хорошо, потому что играть саму себя неинтересно. Интереснее все-таки воплощать образы, в которые надо вживаться. Будь я такой, как Кармен, если бы она была мне близка, из меня бы и фигуристки не получилось, потому что я бы бросалась во все тяжкие, а не тренировалась с утра до вечера. Сложностей при выступлении нет, потому что мы все-таки в основном передаем эмоции движениями тела, и тут диапазон у нас широкий, учитывая, что учимся мы этому с пяти-шести лет.

— Сколько времени занимают репетиции и подготовка к гастролям?

— Спектакль уже существующий, мы показывали его два года. Изменения разные, кто-то сменил роль, кто-то остался на тех же, есть много новых людей. У всех абсолютно разное количество репетиций, и оно меняется каждый день. График зависит от того, какие сцены репетируются. Сегодня мы начали в 11:30 утра, а закончим — не знаю, во сколько. Теоретически может быть, что и до ночи будем готовиться. Завтра в графике стоит только одна сцена, поэтому это такой творческий и нестабильный график.

— Вы принимаете участие в разных ледовых шоу. Считаете ли эту роль главной для себя?

— Эта роль уже давно для меня самая значимая их всех, что я катала. У меня прекрасные и значимые роли во всех спектаклях, в которых я участвовала. Спасибо Илье Авербуху и Татьяне Навке, которая тоже мне предлагала роли. В основном, конечно, Илье, с которым мы работаем очень много лет. Кармен, наверное, самая любимая, потому что мне она очень подходит по движению, по темпераменту и по выразительности. Останется ли он для меня главной в будущем — вопрос.

— Есть ли у вас любимый образ Кармен среди соревновательных программ фигуристов?

— На самом деле, за четыре минуты очень сложно создать образ Кармен, учитывая количество элементов, которые должны исполнить фигуристы. Это просто получается испанский номер под музыку «Кармен». Передать характер Кармен таким образом невозможно, потому что главная ее черта заключается в ветренности, взбалмошности, она общалась с контрабандистами. Для этого нужны декорации, несколько партнеров. И я никогда не хотела катать в спорте «Кармен», потому что не вижу разницы, «Кармен» или просто какая-то испанская программа. А спектакль — это совершенно другая история.