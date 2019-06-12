Голкипер сборной России и «Зенита» Андрей Лунев задержан в московском аэропорту Внуково в пьяном состоянии.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza. По информации источника, футболист устроил скандал перед посадкой на борт до Петербурга, будучи нетрезвым. Отмечается, что игроку сначала сделали предупреждение, а затем отказались пускать на борт самолёта. Также сообщается, что Лунев стал оскорблять сотрудников авиакомпании, которые вызвали полицию, после чего Лунева доставили в отдел для оформления протокола.

Отметим, футболист летел в Петербург из Нижнего Новгорода после матча сборной России против Кипра, в котором он не сыграл, находясь на скамейке запасных.

Команда Станислава Черчесова одержала победу со счётом 1:0, а автором единственного забитого мяча стал Алексей Ионов, поразивший ворота соперников на 39-й минуте.