Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал вероятность своего боя с завершившим карьеру Жоржем Сен-Пьером.

«Не знаю, собирается ли Жорж Сен-Пьер вернуться. Я должен победить Дастина, должен победить Фергюсона и должен победить Сен-Пьера. И только после этого я стану номером один рейтинга Pound-for-Pound. Это моя цель», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что следующий бой Хабиба Нурмагомедова в UFC пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Россиянин проведет защиту титула чемпиона в легком весе против американца Дастина Порье.

Кроме того, менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз рассказал о подробностях нового контракта своего подопечного с промоушеном UFC.