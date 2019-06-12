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  • 18:48,  12 июня 2019
Бокс/MMA
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Хабиб хочет провести бой с Сен-Пьером и Фергюсоном

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Instagram спортсмена
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Instagram спортсмена

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал вероятность своего боя с завершившим карьеру Жоржем Сен-Пьером.

«Не знаю, собирается ли Жорж Сен-Пьер вернуться. Я должен победить Дастина, должен победить Фергюсона и должен победить Сен-Пьера. И только после этого я стану номером один рейтинга Pound-for-Pound. Это моя цель», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что следующий бой Хабиба Нурмагомедова в UFC пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Россиянин проведет защиту титула чемпиона в легком весе против американца Дастина Порье.

Кроме того, менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз рассказал о подробностях нового контракта своего подопечного с промоушеном UFC.

Отметим, что Зубайра Тухугов, Ислам Махачев и Абубакар Нурмагомедов проведут поединки в том же турнире, в котором Хабиб нурмагомедов встретится с Дастином Порье.

Текст:  Евгений Нарижный
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