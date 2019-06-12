Полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов может стать футболистом «Краснодара».

Об этом сообщает Sport_inside. По информации источника, краснодарский клуб уже связался с ростовчанами по поводу аренды игрока сборной России до конца сезона-2019/20.

В завершившемся сезоне Мирзов выступал на правах аренды в составе «Арсенала», провел 29 матчей, забил восемь голов и сделал одну результативную передачу.

Ранее полузащитник казанского «Рубина» Руслан Камболов стал игроком «Краснодара», также «Краснодар» усилился полузащитником голландского «Зволле» Юнесом Намли и объявил о подписании контракта с бразильским опорником Кайо из португальского «Санта-Клара».

Намли является датчанином марокканского происхождения. Сам игрок уже заявил, что рад продолжить свою карьеру в большом клубе. Сумма сделки по полузащитнику пока не разглашается.

Кайо провел 42 встречи во всех турнирах, но не отметился в них голами или передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.