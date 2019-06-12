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  • 18:50,  12 июня 2019
Бокс/MMA
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Отец Хабиба будет присутствовать на бое сына против Порье

Абдулманап Нурмагомедов. Фото: Nevasport/Вероника Перминова
Абдулманап Нурмагомедов. Фото: Nevasport/Вероника Перминова

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его отец будет поддерживать его во время поединка против Порье в Абу-Даби.

«Лично для меня самое важное, что мой отец может наконец-то приехать и поддерживать меня. Он не может приезжать в США из-за проблем с визой, но никаких проблем с Абу-Даби возникнуть не должно», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции, посвященной турниру UFC 242.

Ранее стало известно, что следующий бой Хабиба Нурмагомедова в UFC пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Россиянин проведет защиту титула чемпиона в легком весе против американца Дастина Порье.

Отметим, что Зубайра Тухугов, Ислам Махачев и Абубакар Нурмагомедов проведут поединки в том же турнире, в котором Хабиб нурмагомедов встретится с Дастином Порье.

Текст:  Евгений Нарижный
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