Отец Хабиба будет присутствовать на бое сына против Порье

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его отец будет поддерживать его во время поединка против Порье в Абу-Даби.

«Лично для меня самое важное, что мой отец может наконец-то приехать и поддерживать меня. Он не может приезжать в США из-за проблем с визой, но никаких проблем с Абу-Даби возникнуть не должно», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции, посвященной турниру UFC 242.

Ранее стало известно, что следующий бой Хабиба Нурмагомедова в UFC пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Россиянин проведет защиту титула чемпиона в легком весе против американца Дастина Порье.