Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда состоится его бой в России.

«Конечно, я хочу подраться в России, но UFC не делает pay-per-view шоу в России, а я боец уровня pay-per-view шоу. Вполне возможно, в Москве оно состоится, поэтому вероятно, что я подерусь в России уже в следующем поединке», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что следующий бой Хабиба Нурмагомедова в UFC пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Россиянин проведет защиту титула чемпиона в легком весе против американца Дастина Порье.

Также сообщалось, что турнир абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) снова пройдет в России. Об этом рассказал генеральный директор Российского Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Как сообщил Дмитриев, следующие бои UFC в России пройдут 9 ноября в Москве.