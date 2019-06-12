Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси может стать футболистом итальянской «Ромы».

Об этом сообщает Calciomercatoweb. По информации источника, римский клуб приобретет Дриусси в случае ухода боснийца Эдина Джеко.

Текущий контракт 23-летнего нападающего с сине-бело-голубыми рассчитан до июня 2021 года.

В прошлом сезоне Дриусси забил 13 мячей и сделал 11 результативных передач в 42 матчах, став чемпионом России.

Кроме того, аргентинец был признан болельщиками лучшим футболистом «Зенита» в мае. В этом месяце он сыграл три матча, забив в них пять мячей. Дриусси сравнял счет в матче с «Ахматом», а затем отметился дублями в домашних играх с ЦСКА и «Енисеем».

Ранее лучшими игроками «Зенита» помесячно признавались — в августе Артем Дзюба, в сентябре — Дриусси, в октябре — Леандро Паредес, в ноябре — Далер Кузяев, в марте — Сердар Азмун, в апреле — Вильмар Барриос.