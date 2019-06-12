Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала о процессе восстановления после сильного ушиба бедра и о том, как она разыграла своего бойфренда.

По словам Экхофф, ее ушиб не проходил в течение месяца, поэтому врачи приняли решение удалить излишки крови из бедра, что очень ее расстроило. Девушка отметила, что ушиб был огромного размера, у нее было внутреннее кровотечение между кожей и мышцами, что оказало влияние на организм.

Экхофф, слова которой приводит NRK, также рассказала, что сделала УЗИ ушиба и отправила фото своему парню, написав, что беременна, а парню от этогого сильно поплохело.

Напомним, Тириль Экхофф одержала победу в феврале на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе в женской индивидуальной гонке, укороченной до 12,5 километров. Норвежка промахнулась лишь однажды на втором огневом рубеже и впервые в карьере выиграла «индивидуалку».