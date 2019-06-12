Руководство «Манчестер Сити» планирует предложить украинскому полузащитнику Александру Зинченко новый контракт.

Об этом сообщает Evening Standard. По информации источника, выступление Зинченко убедило главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу в необходимости предложить украинцу новый контракт. Отмечается, что в следующем сезоне Зинченко будет гарантировано место в стартовом составе.

Контракт Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2020 года.

Ранее украинский футболист рассказал, что год назад мог покинуть английский клуб. По словам Зинченко, он был очень близок к уходу из «Манчестер Сити» в испанский «Бетис»прошлым летом. Игрок отметил, что его представители были там, но, к счастью, трансфер сорвался.