Американский гольфист Тайгер Вудс намерен выдвинуть встречный иск семье бармена своего ресторана Николаса Иммесбергера, который погиб в автокатастрофе в декабре прошлого года.

Об этом сообщает Sky Sports. По информации источника, юристы Вудса заявили о неправомерном иске, который был подан против него семьёй бармена, и собираются подать в суд.

Ранее стало известно, что на Тайгера Вудса подали в суд после гибели бармена Николаса Иммесбергера, который работал в ресторане Вудса.

В начале декабря 2018 года Иммесбергер завершил свою смену, но остался в ресторане, чтобы выпить, однако сильно напился и решил доехать домой на своём автомобиле. Это привело к тому, что Николас попал в ДТП и погиб на месте. Бармену было 24, в момент гибели уровень алкоголя в его крови в три раза превышал допустимую норму.

Из-за инцидента семья погибшего подала в суд на Тайгера Вудса и его подругу Эрику Херман, которая является управляющим ресторана.