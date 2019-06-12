Петербургский «Зенит» сделал официальное заявление по поводу инцидента в аэропорту Внуково с участием Андрея Лунева.

По словам пресс-секретаря «Зенита» Антона Макаренко, в настоящий момент конфликт в аэропорту Внуково, в который был втянут Андрей Лунев, полностью исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы.

Макаренко заявил, что из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, и эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который, по словам пресс-секретаря, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности.

«В итоге Андрей Лунёв заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте, а также был вынужден улететь в Петербург другим рейсом», — сказал пресс-секретарь «Зенита», слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее стало известно, что голкипер сборной России и «Зенита» Андрей Лунев задержан в московском аэропорту Внуково в пьяном состоянии.

Об этом сообщил телеграм-канал Baza. По информации источника, футболист устроил скандал перед посадкой на борт до Петербурга, будучи нетрезвым. Отмечается, что игроку сначала сделали предупреждение, а затем отказались пускать на борт самолёта. Также сообщается, что Лунев стал оскорблять сотрудников авиакомпании, которые вызвали полицию, после чего Лунева доставили в отдел для оформления протокола.