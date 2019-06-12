Литовская фигуристка Маргарита Дробязко в интервью Nevasport поделилась мнением о перспективах российских фигуристах и заявила, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов смогут перекатать Габриэлу Пападакис с Гийомом Сизероном.

— Как считаете, кто более перспективен — Степанова/Букин или Синицина/Кацалапов?

— Мои симпатии на протяжении двух последних лет колеблются то в сторону одной пары, то в сторону другой. Они похожи по уровню мастерства, и потому все зависит от того, как они подготовятся к сезону и какие сделают программы. В начале сезона мне больше нравились Степанова и Букин, под конец — Синицина и Кацалапов. Обе пары очень красивые, с хорошей техникой, как из них выбирать — не знаю.

— Реально ли догнать Пападакис и Сизерона и что нужно сделать, чтобы к ним приблизиться?

— В прошлом году я считала, что они недосягаемы. В этом — уже нет, Синицина и Кацалапов к ним приблизились. При всей моей любви к паре Пападакис/Сизерон, они немножко похожи на самих себя уже несколько лет подряд. У Вики и Никиты есть шанс их перекатать если не в этом сезоне, то через год-два, потому что они могут быть более разными. Габриэла и Гийом очень классные, но они меня перестали удивлять. Когда видишь одинаковый стиль третий сезон подряд, оно уже так не поражает. А Вика с Никитой меня удивили своим прогрессом в этом году. Если так же будет в следующем году, разница станет небольшой, и можно будет соревноваться.

Напомним, в нынешнем сезоне Синицина и Кацалапов завоевали серебряные медали финала Гран-при, затем стали чемпионами России. На чемпионате мира в японской Сайтаме дуэт занял второе место, уступив лишь Пападакис и Сизерону. Такой же результат спортсмены показали и на командном чемпионате мира, установив личный рекорд по баллам.