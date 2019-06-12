Защитник бельгийского «Гента» Дилан Бронн попал в сферу интересов нескольких российских клубов.

Об этом сообщает MadeinFoot. Контракт 23-летнего игрока сборной Туниса рассчитан до лета 2021 года, его трансферная стоимость оценивается в семь миллионов евро.

В завершившемся сезоне Бронн принял участие в 33 матчах и забил восемь голов.

В начале текущего года сообщалось, что московский «Спартак» заинтересован в приобретении Бронна. Футболист выступал за сборную Туниса на чемпионате мира в России, и уже успел забить на домашнем стадионе «Спартака» — «Открытии Арене». Это случилось 23 июня 2018 года в матче группового этапа против Бельгии (2:5).

Отметим, ранее «Спартак» приобрел у «Генка» другого защитника — француза Самюэля Жиго.