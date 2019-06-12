Российский голкипер махачкалинского «Анжи» Юрий Дюпин может стать футболистом казанского «Рубина».

Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источника, контракт с футболистом будет подписан после медобследования. Отмечается, что к 31-летнему вратарю интерес также проявляли «Урал» и «Тамбов».

Ранее сообщалось, что 31-летний вратарь «Анжи» может стать футболистом петербургского «Зенита», однако, по словам Дюпина, слухи о его переходе в «Зенит», как он понял, уже неактуальны.

Отметим, в нынешнем сезоне Дюпин провел 30 матчей за «Анжи», шесть из них он сыграл «на ноль». В среднем российский вратарь пропускал чуть больше полутора (1,53) голов за игру.

Также Дюпин ранее сообщал, что из премьер-лиги у него есть уже четыре конкретных предложения, а также есть еще «пара неконкретных вариантов».