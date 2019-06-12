В Перудже на стадионе «Пала-Эванджелисти» завершился волейбольный матч между сборными России и Болгарии в рамках розыгрыша Лиги наций среди женских команд. Игра завершилась победой россиянок со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:16).

Команды встречались в пятом туре предварительного этапа турнира. Россиянкам удалось уверенно обыграть болгарскую национальную команду во всех трех сетах.

Для российской команды эта победа стала только третьей на турнире. Первая была одержана ещё в стартовом туре над китаянками, вторую победу сборная России одержала в предыдущей встрече, когда обыграла сборную Южной Кореи в четырех сетах. В остальных матчах россиянки потерпели поражения — от Доминиканской республики, Бразилии, Японии, Турции, Германии, Польши, Сербии и Бельгии.