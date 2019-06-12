Гендиректор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об идее расширения РПЛ.

По словам Медведева, идея хорошая, но есть климатический фактор, так как в России мало стадионов под крышей. Функционер считает, что проводить матчи в не футбольных условиях в конце ноября – начале декабря сложно, поэтому нужно оптимизировать календарь таким образом, чтобы в холодное время задействовать поля в южных городах.

«Но в целом, когда «Барселона» играет 51 матч за сезон, а у нас 40 проводят только те команды, которые выступают в еврокубках, то это неправильно. Чем больше игр, тем больше доход», — сказал Медведев, слова которого приводят «Известия».

Гендиректор добавил, что идея расширения лиги – хорошая, но нужно все сделать так, чтобы не играть в слякоть и мороз.

Ранее на общем собрании клубов российской премьер-лиги на обсуждение была вынесена возможность расширения лиги до 18 команд. Как сообщает «Спорт-Экспресс», 15 клубов из 16 поддержали идею увеличения числа участников турнира, единственным противником реформы стал московский «Спартак». Отмечается, что окончательное решение примет исполком РФС.