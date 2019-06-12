Пресс-служба МВД рассказала о задержании вратаря петербургского «Зенита» Андрея Лунева.

Как сообщила пресс-служба, 12 июня в линейный отдел МВД России в аэропорту Внуково поступило заявление от представителя одной из российских авиакомпаний о том, что возле стойки регистрации пассажир нарушает общественный порядок.

«Сотрудники транспортной полиции доставили гражданина в дежурную часть. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по части 1-й статьи 20.1 КоАП РФ Мелкое хулиганство», — приводит сообщение пресс-службы УТ МВД России по ЦФО «Рен ТВ».

Ранее стало известно, что голкипер сборной России и «Зенита» Андрей Лунев задержан в московском аэропорту Внуково в пьяном состоянии.

Об этом сообщил телеграм-канал Baza. По информации источника, футболист устроил скандал перед посадкой на борт до Петербурга, будучи нетрезвым. Отмечается, что игроку сначала сделали предупреждение, а затем отказались пускать на борт самолёта. Также сообщается, что Лунев стал оскорблять сотрудников авиакомпании, которые вызвали полицию, после чего Лунева доставили в отдел для оформления протокола.

Кроме того, петербургский «Зенит» сделал официальное заявление по поводу инцидента в аэропорту Внуково с участием Андрея Лунева.