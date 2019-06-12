Бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес может стать футболистом амстердамского «Аякса».

Об этом сообщает Diario Sports. По информации источника, голландский клуб рассматривает 27-летнего полузащитника в качестве потенциального усиления. Отмечается, что помешать трансферу может высокая сумма отступных в контракте игрока с «Севильей» – 150 миллионов евро.

Ранее голландец вспомнил о выступлении за «Спартак» и рассказал, что не понимает причин, почему все ополчились на капитана красно-белых Дениса Глушакова.

В данный момент футболист выступает в составе испанской «Севильи», в составе которой он провел 33 матча в текущем сезоне, забил два гола и отдал четыре результативных передачи.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. С московским клубом он завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/17.